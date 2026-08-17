Takıntılı olduğu kadının annesini bıçaklayıp engelli komşuyu yaraladı
17.08.2026 11:13
Kız kardeşine takıntılı olan şüpheli, genç kızın annesini bıçaklayıp engelli komşusunu yaraladı. Aile, saldırı öncesi şüphelinin annesi tarafından uyarıldıklarını anlattı.
TAKINTILI OLDUĞU KADININ ANNESİNİ BIÇAKLADI
Sultangazi'de yaklaşık bir yıldır takıntılı olduğu öne sürülen kadının annesi Ünzile Ş.'yi bıçaklayan Harun H., olaya müdahale etmek isteyen engelli komşusunu da başından yaraladı.
Tutuklanan şüphelinin saldırı öncesi ve sonrasındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Temmuz Salı günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartman bahçesinde oturan kadınların yanına bıçakla gelen Harun H., Ünzile Ş.'yi karnından yaraladı. Saldırıya müdahale eden engelli komşusuna da bardak fırlatarak başından yaraladı.
Hastaneye kaldırılan Ünzile Ş., yaklaşık bir hafta sonra taburcu edildi. Diğer yaralıya ise başındaki yara nedeniyle dikiş atıldı.
Saldırının ardından evine giderek üzerini değiştirdiği öne sürülen Harun H., mahalle çıkışında polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin saldırı öncesi ve sonrasındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeliha Ş., ailesinin yaklaşık bir yıldır şüpheli tarafından rahatsız edildiğini belirterek, "Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayarda çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı." dedi.
"ANNESİ KAPIMIZA GELİP, KIZINIZI KORUYUN ŞEKLİNDE BABAMI UYARDI"
Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş. "Ben, kız kardeşim ve babam işteydik, sadece küçük kız kardeşim ve annem evdeydi. Saat 17.30 gibi kız kardeşim ve annem komşularıyla birlikte bahçede çay içmeye inmişler. Olay bu esnada gerçekleşiyor. Biz 4 yıldır binadayız. Sokaktan geçen bir insanı nasıl tanıyorsak o şekilde tanıyorduk. Bu kişi, bizi bir senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayara çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı. Babam daha sonrasında babasıyla konuştu. Oğlu da yanlarındaydı, ağlamış. Babası da demiş ki; 'Benim karım da oğlum da rahatsız, psikolojileri bozuk. Siz şikayet ederseniz, daha fazla takıntı haline getirir ve ceza almaz. Hasta olduğu için ben tedavi ettireceğim' dedi. Bu olayın üstüne annem bıçaklandı" ifadelerini kullandı.
“SİZİ MAHVEDECEĞİM, O MASANIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKSİNİZ” ŞEKLİNDE MESAJ ATIYOR
Zeliha Ş. “Olayın patlama noktası, bahçeyi sadece apartmanda biz ve komşularımız kullanıyor. Kalabalık olduğu için ön taraftaki masayı arkaya getirmek istemişler. Bunun üzerine şahsın annesi gruba bir mesaj atıyor, ‘Masayı nasıl arkaya geçirirsiniz?' şeklinde. Komşumuz da, ‘Kalabalık olduğumuz için geçirdik, işimiz bittiğinde geri öne alırız’ diyor. Bu esnada kadının oğlu, yöneticiden gruba girmek için arıyor, gruba giriyor. 'Sizi mahvedeceğim, o masanın yerini değiştirmeyeceksiniz' şeklinde mesaj atıyor. Daha sonrasında 'Sizi mahvedeceğim' yazıyor. Bunu yönetici siliyor, sonrasında zaten eline bıçağı alıp bahçeye inip annemi bıçaklıyor. Olay buradan çıkıyor ama asıl hedef annem, çünkü bahçede 10'a yakın kadın vardı. Direkt annemin üstüne atlıyor. Aslında bir senedir kardeşimi rahatsız edip, kardeşime takıntılı olduğu için; bu olayda ayırıcı kişi olarak annemi görmüş ve anneni suçlu bulduğu için de bu olayın tetiklenmesiyle birlikte anneme saldırıyor. Bu olayda asıl hedef masa değil, tamamen bu bir bahane. Bir senedir kardeşimi, kafasına takıntılı hale getirdiği için asıl hedef annem, annemin üzerine atlıyor" diye konuştu.
"ENGELLİ KOMŞUMUZU BARDAKLA YARALADI"
Zeliha Ş., "Bu kişinin psikolojik sorunları olduğunu, hasta olduğunu söylüyorlar. 5 yıl öncesinde bir kıza takıntılık yapıp, nişanlısını bıçaklamış. Sonrasında bu sefer hedefi biz olduk ve tamamen bilerek güçsüz insanları, zarar verebileceği insanları seçiyor. O gün bahçede sadece çocuklar, hamile kadın ve sadece kadınlar vardı. Bir de engelli komşumuz vardı. Bu ağabeyimiz de kanser hastası olduğu için, ablasının yanında tedavisine devam ediyor. Bahçede tek erkek o var, zihinsel engelli, kanser bir hasta. O kişiyi de burada tek erkek gördüğü için annemi bıçaklayıp kalktıktan sonra ona da bardakla vurup başını yarıyor. Şu an başında 5 zımba, iki dikiş var diye biliyorum. Sadece bu durumdan masum insanlar yaralandı. Direkt onların olduğu bir saati hedef almış; bilerek kendisine zarar vermeyeceği, kendisinin zarar verebileceği, bunu planlı bir şekilde yaptı. Savcı dahi bu insanın bilinçli şekilde yaptığını hatırladığını, kriz anında olmadığını, çok soğukkanlı olduğunu bize söyledi" dedi.
"BU KİŞİ DIŞARI ÇIKTIĞINDA DA DURMAYACAK"
Zeliha Ş. “Tutuklu ama yargı önüne çıktığında, raporluysa eğer ya da değilse buna göre daha büyük bir ceza almasını istiyoruz. Bu insan durmayacak, çıktığında tekrardan yeni bir kişiye takıntı yapıp yine çevresindeki bir insana rahatsızlık vermeye, yaralamaya devam edecek. Raporlu olduğunu bize ailesi söyledi. Raporlu olup olmadığının kesinliğini bilmiyoruz. Eğer raporluysa da bu kişi tamamen hatırlayarak, bilerek, düzenli aralıklarla bunun kısa süreli yaptırımı alıp çıkıp tekrar ediyor, tekrardan yapıyor" diye konuştu.
“ANNEM KARNINDAN BIÇAKLANDI”
Zeliha Ş., "Annem karnından bıçaklandı. Bir hafta kadar hastanede yattık. Şu anki süreçte üstünden bir ay geçmesine rağmen annem sadece lavabo ihtiyacını karşılayabilecek halde, çok fazla ağrıları var. Annemi çünkü yere yatırıp, bıçaklayıp, yumruklayıp, yere vurduğu için her yeri darbedilmiş durumda. Annemin hala sağlık durumu devam ediyor, psikolojik olarak da biz nasıl bu süreci annemizle atlatacağız? Bu olayda aslında sadece annemi bıçakla yaralama değil, burada etrafta bulunan komşular, olaya şahit olan çocuklar ve etrafındaki diğer olaya şahit olmayan insanlar, hepimiz psikolojik olarak etkilendik, yaralandık” ifadelerini kullandı.
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