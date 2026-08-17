Takıntılı olduğu kadının annesini bıçaklayıp engelli komşuyu yaraladı

Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş. "Ben, kız kardeşim ve babam işteydik, sadece küçük kız kardeşim ve annem evdeydi. Saat 17.30 gibi kız kardeşim ve annem komşularıyla birlikte bahçede çay içmeye inmişler. Olay bu esnada gerçekleşiyor. Biz 4 yıldır binadayız. Sokaktan geçen bir insanı nasıl tanıyorsak o şekilde tanıyorduk. Bu kişi, bizi bir senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayara çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı. Babam daha sonrasında babasıyla konuştu. Oğlu da yanlarındaydı, ağlamış. Babası da demiş ki; 'Benim karım da oğlum da rahatsız, psikolojileri bozuk. Siz şikayet ederseniz, daha fazla takıntı haline getirir ve ceza almaz. Hasta olduğu için ben tedavi ettireceğim' dedi. Bu olayın üstüne annem bıçaklandı" ifadelerini kullandı.

“SİZİ MAHVEDECEĞİM, O MASANIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKSİNİZ” ŞEKLİNDE MESAJ ATIYOR

Zeliha Ş. “Olayın patlama noktası, bahçeyi sadece apartmanda biz ve komşularımız kullanıyor. Kalabalık olduğu için ön taraftaki masayı arkaya getirmek istemişler. Bunun üzerine şahsın annesi gruba bir mesaj atıyor, ‘Masayı nasıl arkaya geçirirsiniz?' şeklinde. Komşumuz da, ‘Kalabalık olduğumuz için geçirdik, işimiz bittiğinde geri öne alırız’ diyor. Bu esnada kadının oğlu, yöneticiden gruba girmek için arıyor, gruba giriyor. 'Sizi mahvedeceğim, o masanın yerini değiştirmeyeceksiniz' şeklinde mesaj atıyor. Daha sonrasında 'Sizi mahvedeceğim' yazıyor. Bunu yönetici siliyor, sonrasında zaten eline bıçağı alıp bahçeye inip annemi bıçaklıyor. Olay buradan çıkıyor ama asıl hedef annem, çünkü bahçede 10'a yakın kadın vardı. Direkt annemin üstüne atlıyor. Aslında bir senedir kardeşimi rahatsız edip, kardeşime takıntılı olduğu için; bu olayda ayırıcı kişi olarak annemi görmüş ve anneni suçlu bulduğu için de bu olayın tetiklenmesiyle birlikte anneme saldırıyor. Bu olayda asıl hedef masa değil, tamamen bu bir bahane. Bir senedir kardeşimi, kafasına takıntılı hale getirdiği için asıl hedef annem, annemin üzerine atlıyor" diye konuştu.