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Takla atan otomobilde üç kişi can verdi

15.07.2026 07:42

İHA

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Nevşehir'de orta refüje çarpması ile takla atan otomobildeki üç kişi hayatını kaybetti.

Takla atan otomobilde üç kişi can verdi
IHA

Kaza, Kayseri Kırşehir karayolu Türkeli Beldesi Topaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre Ahmet Erten'in kullandığı K OD 38 yabancı plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir seyir halindeyken önce orta refüje çarptı. 

 

Takla atan otomobilde üç kişi can verdi 1
IHA

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yol kenarında durabildi. 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilde üç kişi can verdi 2
IHA

Kaza da otomobilde bulunan Fadime Ana Erten (60), Orhan Erten (38) ile Boran Erten (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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