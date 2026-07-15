Takla atan otomobilde üç kişi can verdi

Kaza da otomobilde bulunan Fadime Ana Erten (60), Orhan Erten (38) ile Boran Erten (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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