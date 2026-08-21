Taksi metrelerce derinlikteki çukura düştü
21.08.2026 16:38
İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Vinçle çıkarılan takside maddi hasar oluştu.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde saat 07.30 sıralarında İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı Hadımköy-Haraççı Caddesi'nde ilerleyen taksinin şoförü Kaan Hüseyin Yüksel, karşı şeritten gelen araca yol vermek için durdu.
Çalışma yapan ekiplerin yönlendirmesiyle hareket eden Yüksel, yolda açılan çukuru fark etmeyerek taksiyle birlikte çukura düştü.
Metrelerce derinlikteki çukura büyük bölümüyle gömülen taksinin şoförü kazayı yara almadan atlattı.
Yüksel, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Taksi, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Taksi şoförü kazayla ilgili şikayetçi olacağını söyledi.
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