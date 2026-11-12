Taksiciler yolcu kavgasına tutuştu. 13 kişi gözaltına alındı

Şüpheliler polis aracının önünde de bir süre daha kavga etti. Olay sırasında trafik dururken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülenlerden 3’ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişi hakkında “kasten yaralama”, "tehdit ve hakaret" suçlarından işlem başlatıldı.

10 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.