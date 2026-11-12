Taksiciler yolcu kavgasına tutuştu. 13 kişi gözaltına alındı
12.11.2026 14:24
İstanbul'un Pendik ilçesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İstanbul'un Pendik ilçesinde 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde iddiaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma konusunda tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Şüpheliler polis aracının önünde de bir süre daha kavga etti. Olay sırasında trafik dururken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülenlerden 3’ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişi hakkında “kasten yaralama”, "tehdit ve hakaret" suçlarından işlem başlatıldı.
10 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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