Taksiyle Ankara'dan Giresun'a gitti. 28 bin 500 lira ödemişti, her şey 8 saniyelik adrenalin içinmiş

"ASIL HEDEFİMİZ ORGANİZASYONDU"

Günaydın, kamuoyunda otobüs ve uçak yerine niye taksi tuttuğu yönünde oluşan merakın ardından gerçeği anlatarak, "Aslında 2-3 ay öncesinden arkadaşlarımızla Artvin'deki Deriner Barajı'nda düzenlenen jumping organizasyonu için hazırlık yapmıştık. Bu etkinlik yılda bir kez düzenleniyor. Bir yakınımın sağlık problemi nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştım. Hastanedeki işimiz tamamlanınca organizasyona yetişebilmek için başka çaremiz kalmadı. Ne uçak ne de otobüs uygundu. Bu yüzden taksiyle geldik." diye konuştu.

Taksi şoförü Adem'in yolculuk sırasında zaman zaman endişelendiğini hissettiğini belirten Günaydın, "Yolda arkadaşlarım sürekli 'Neredesin, ne zaman geleceksin?' diye arıyordu. Ben de 'Bekleyin, geliyorum' diyordum. O sırada taksici arkadaşın sessizleştiğini fark ettim. Ancak Giresun'a ulaştıktan sonra misafirperverliğimizi görünce ve ücretini eksiksiz ödedikten sonra, "Abi isterseniz sizi Artvin'e kadar da götürürüm, benim için sorun değil' dedi. Yol boyunca birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Güzel bir dostluk kurduk." dedi.