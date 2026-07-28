Talebe yetişemiyorlar, ulusal marketlere girdi. Edirne’nin ateş gibi acısında rekor rekolte

Gastronomi otoritelerinin, biberin acı lezzeti konusunda hemfikir olduğunu belirten Sezer, üreticilerin tava ciğerin yanında ikram edilen biberin talebini karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Biberin ekim alanını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Sezer, "Gerçekten de Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Fark edilmesi ve herkes tarafından tüketilmesi gereken çok önemli bir değer. Burada tava ciğerle adını duyurdu ama bütün ulusal marketlerde satılarak geniş kitlelere ulaştı ve bunu devam ettirmesini arzu ediyoruz. Bugün ilk hasadı yapıyoruz, bir hasat da eylül sonunda yapılacak." dedi.