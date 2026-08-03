Talep arttı, vakumlayarak diğer illere gönderiyorlar. Kilosu 650 liraya kadar çıkıyor

Teknolojinin gönderim kolaylığı sağladığını dile getiren Şığva, "İl dışında yaşayan vatandaşlarımız da artık rahatlıkla sipariş verebiliyor. Eskiden peynir bozulduğu için gönderimde sıkıntılar yaşanıyordu. Ancak şimdi ürünleri vakumlayarak gönderiyoruz. Bu sayede Van'dan Türkiye'nin birçok noktasındaki müşterilerimize ulaşıyoruz. Van'a gelenler peynirin tadına bakıp beğendikten sonra satın alıyor. Van'a gelemeyenler ise sipariş veriyor. Bu yıl ilgi geçen yıllara göre daha fazla. Özellikle peynirdeki tuz oranının düşürülmesi de talebin artmasına katkı sağladı" diye konuştu.

Bu yıl yüksek rakımlı yaylalarda elde edilen kaliteli süt ve verimli sezon sayesinde üretimin arttığını belirten üreticiler, otlu peynirin kalitesine göre kilogram fiyatının 550 ila 650 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.