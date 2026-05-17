Tam 1 ton 200 kilo, alıcısını bekliyor. Günde 22 kilo yem tüketiyor, gören bir daha bakıyor

25 senedir hayvancılıkla uğraştığını belirten Selahattin Kaya, "Hayvanlarımıza normalde de isim koymuyoruz ondan dolayı bu tosunumuza da isim koymadık. Canlı kilo bir ton 200 kilogram geliyor. Ete vurduğun zaman da 550 kilogramdır. Fiyat olarak 420 bin lira civarındadır. Pazarlık sünnettir her türlü pazarlığını yaparız. Hayvanları parça parça yaylalardan topluyoruz. Meydandan getirdiklerimiz de oluyor. İlk getirdiğimiz zaman hayvanlarımıza siraç ve küspe veririz. 5-6 ay sonrasında arpaya geçiyor. Kurban yaklaşınca da ağır yem yediriyoruz. Dana aldığın zaman bu kilolara çıkması 2 yılı buluyor. Tosun ise Kurban Bayramı’na 5 ay kala bu hale ancak gelir. Bu hayvan ortalama çift olarak 22 kilogram yiyor. Bizim yemlerimiz özel. Besiciler de bu yemleri kullanmıyor. Bundan büyük hayvanımız da vardı fakat müşterisi olmadığı için kesime gönderdik" ifadelerini kullandı.