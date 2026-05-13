Tam 140 kilogram. Dev keçi bayram öncesi sahibini bekliyor
13.05.2026 12:28
Kurban Bayramı öncesi sürüler çiftliğe inerken Elazığ'daki bir yetiştiricinin 140 kilogramlık dev keçisi dikkat çekti.
Kurbn Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında da hareketlilik sürüyor.
Elazığ'daki çiftliklerde bayram mesaisi de hız kazandı.
Yaylalardan inen hayvanların işaretleme ve satış süreci başlarken cüssesiyle görenleri şaşırtan bir keçi kurbanlıklar arasında öne çıktı.
Yoğun ilgi gören keçi, işaretleme işlemlerinin ardından alıcısını beklemeye başladı.
Yetiştirici Yiğithan Çopur, kurbanlıkların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek pazarın rekor adayını kendi fiziksel ölçüleriyle tanıttı.
Hayvanın heybetini anlatan Çopur, "Çobanlık hayvanlarımız çiftliğimize indi, kurbanlık satış ve işaretlemelerimize başladık." dedi.
"Rekor kiloya ulaşan bir hayvanımız. Ben 1.90 boyunda ve 120 kiloyum." diyerek karşılaştırma yapan Çopur, hayvanının 140 kilogram olduğunu ifade edip "Hayvanı yanımda tuttuğumda, cüssesinin benim ölçülerimi dahi geride bıraktığı net bir şekilde görülüyor. Sezonun ilk rekoru diyebiliriz." diye konuştu.
