Tam 146 yıldır hiç sönmedi, 20 deniz milinden bile görünüyor
09.08.2026 10:28
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü noktada bulunan Bafra Deniz Feneri, 1880 yılından bu yana denizcilere güvenli rota gösteriyor.
146 yıllık tarihi fener, günümüzde ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği simge yapılardan biri olmayı sürdürüyor.
TAM 22 METRE YÜKSEKLİĞİNDE
Fener, Osmanlı döneminde Fransız müteahhitler tarafından Bafra Fener Mahallesi Halisburnu mevkisinde demir boru kazıklar üzerine çelik konstrüksiyon olarak yapıldı. Yaklaşık 22 metre yüksekliğindeki kule, deniz seviyesinden 25 metre yükseklikte ışık vererek Karadeniz'de seyreden gemilere yaklaşık 20 deniz mili mesafeden rehberlik ediyor.
İlk olarak gaz yağıyla çalıştırılan deniz feneri, daha sonra asetilen gazına dönüştürüldü. Günümüzde ise elektrik enerjisiyle hizmet veren fenerde, tarihi optik mekanizma ve saat sistemi korunurken aydınlatma modern sistemlerle sağlanıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ulusal miras olarak koruma altında bulunan tarihi yapı, Karadeniz'in sert iklim şartlarına rağmen denizcilere hizmet vermeyi sürdürüyor. Dış cephesindeki bazı bölümlerde ise zamanın ve iklim şartlarının etkisiyle oluşan paslanma izleri dikkat çekiyor.
Tarihi deniz feneri yalnızca denizcilere rehberlik etmekle kalmıyor, doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılırmak Deltası'nı ziyaret edenlerin de uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.