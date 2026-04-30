Tamamen karayla birleşmişti, son yağışlarla dolmaya başladı
30.04.2026 10:35
DHA
Konya'da Nasreddin Hoca'nın maya çalmasıyla bilinen ve kuraklık sonucu geçen sene tamamen karayla birleşen Akşehir Gölü, yeniden su tutmaya başladı. Gelinen aşamada son yağışların büyük önem taşıdığı belirtildi.
Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, yüz ölçümü 354 kilometreyi bulan Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu.
Bu yılsa kış mevsiminde beklenen kar yağışının istenilen seviyede olmamasına rağmen özellikle ilkbahar aylarında artan yağışlar ve çevredeki çay ile derelerin taşıdığı sular göle ulaştı.
ESKİ GÖL GÖRÜNTÜSÜNÜ ANDIRAN MANZARALAR
Böylece Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Gölün bazı kesimlerinde su birikintileri geniş alana yayıldı. Yer yer eski göl görüntüsünü andıran manzaralar oluştu.
Gölün yeniden su tutmaya başlaması sadece tarımsal üretim açısından değil, aynı zamanda bölgedeki ekosistemin canlanması açısından da büyük önem taşıyor.
Kuraklık döneminde büyük zarar gören kuş popülasyonunun yeniden bölgeye dönmesi beklenirken, göl çevresindeki doğal yaşamın kademeli olarak kendini yenileyeceği öngörülüyor.
"BİZİM İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİ"
Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, "Yağışların kuvvetli olmasından dolayı gölümüz yeniden su tuttu. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. İnşallah ilerleyen süreçte yağışlar daha da artar ve gölümüz eski günlerine kavuşur." dedi.
AKŞEHİR KİRAZINDA "VERİM" BEKLENTİSİ
Akşehir Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu da şöyle konuştu:
“8 yıldır kurak olan Akşehir Gölü, bu yıl yağışların artması ve Sultandağları'na yağan karların erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı. Rabb'im inşallah yağmurların devamını nasip eder. Bu bölgede suyun olması, en büyük geçim kaynağımız olan kiraz üretimi açısından hayati önem taşıyor.”
"Sultandağları ile Akşehir Gölü arasında oluşan iklimlendirme sayesinde kirazımız hem lezzet hem de kalite açısından öne çıkıyor. Bu yıl gölün yeniden su tutmasıyla birlikte verimin yüksek olacağına inanıyoruz."