Tamamen karayla birleşmişti, son yağışlarla dolmaya başladı

Akşehir Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu da şöyle konuştu:

“8 yıldır kurak olan Akşehir Gölü, bu yıl yağışların artması ve Sultandağları'na yağan karların erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı. Rabb'im inşallah yağmurların devamını nasip eder. Bu bölgede suyun olması, en büyük geçim kaynağımız olan kiraz üretimi açısından hayati önem taşıyor.”

"Sultandağları ile Akşehir Gölü arasında oluşan iklimlendirme sayesinde kirazımız hem lezzet hem de kalite açısından öne çıkıyor. Bu yıl gölün yeniden su tutmasıyla birlikte verimin yüksek olacağına inanıyoruz."