Tamamen kurumuştu, bu yıl dolup taştı. Su seviyesi yüzde 100'ün üzerinde
09.05.2026 10:03
Son Güncelleme: 09.05.2026 10:04
Sivas'ta göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti, bu yıl ise dolup taştı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.
Önce balık ölümleriyle gündeme gelen gölü, daha sonra göçmen kuşlar da terk etmişti.
Tecer Dağı'ndaki karların erimesi ve bol yağışlarla göl adeta dolup taştı. Kapaklar açılarak gölden Kızılırmak'a uzanan kanallara su verildi.
Şimdi ise azalan balık popülasyonunun artması ve allı turnalar başta olmak üzere gölü terk eden göçmen kuşların dönmesi bekleniyor.
"BÖLGENİN HAVASI BİLE DEĞİŞTİ"
Bölge sakinlerinden Gani Çelik, "Doluluk oranı yüzde yüzü aştı. Kapaklar açıldı. Gölü besleyen kaynaklardan gelen su, ikinci bir gölü doldurabilecek bollukta. Bölgenin havası bile değişti. Göl, geçtiğimiz yıl kurumuştu. Göçmen kuşlar burayı terk etti. Şimdi ise yeniden eski görünümüne kavuştu." dedi.
