Tamamen kurumuştu. Yağışlar rekor kırınca doldu, misafirlerini ağırlıyor
12.05.2026 11:10
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve yaz aylarında tamamen kuruyan Yarışlı Gölü, son yağışların ardından hayata döndü. Göl, yeniden kadim misafirleri olan flamingoları ağırlamaya başladı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, bin 463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, yaz ayında tamamen kurumuştu.
Her yıl flamingolar başta olmak üzere Angut, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşu gibi toplam 141 türden binlerce kuşuna ev sahipliği yapan göl, son yağışlarla birlikte yeniden hayata döndü.
Etrafı onlarca mermer ve taş ocağıyla sarılı gölü her yıl, flamingoların ve göçmen kuşları ağırlıyor.
Yarışlı Gölü'nde şu sıralar binlerce angıt, kılıçgaga, yeşilbaş ve çamurcun ördekleri ile çeşitli su kuşları gözlemlenebiliyor.
Flamingoların göl üzerindeki dans etmesi ise dron görüntüsüne yansıdı.
Gölü ziyarete gelen Zehra Gül Güneş, "Bu gölde flamingoların olduğunu öğrendik. Onları görmek için buraya geldik. Bu göl geçtiğimiz Kasım ayında baya bir kurumuştu. Şu anda tekrardan su tutması çok mutlu etti. Eşsiz manzarası, göl, flamingolar ve ördeklerle çok güzel bir yer." dedi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Yarışlı Gölü, tektonik kökenli, 16 kilometre kare yüzölçümüne sahip, acı ve tuzlu sulara sahip karstik bir göl.
141 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan ve özellikle flamingoların göç rotasında bulunan göl, yoğun kuraklık ve çevresel etkenler nedeniyle son yıllarda ciddi kuruma riski yaşıyordu.