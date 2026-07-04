Tamirci 80 bin TL isteyince başka yere gitti, fiyat farkını duyunca şaşkına döndü

Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, “Sibop sesi var diye bir araç geldi. Arabanın sesi, gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sibop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim. Buna bir iki ustaya gitmişler. ‘Bu sibop kapak açılması lazım' demişler sadece radyatör fanı bozuk. Yani şimdi fan cüzi bir miktar, siboplar pahalı. ” dedi.

Uysal, “Motorun kapak açılması pahalı bir şey, gösterdim, oradaki boşluğu elimle aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler. Müşteriler de ‘Abi bu kadar basit bir şey miydi' diye teşekkür etti.” ifadesini kullandı.