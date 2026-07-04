Tamirci 80 bin TL isteyince başka yere gitti, fiyat farkını duyunca şaşkına döndü
04.07.2026 10:27
Son Güncelleme: 04.07.2026 10:42
Konya'da bir kişi otomobilinden gelen ses üzerine tamirciye gitti, burada kendisine "Motor arızası var. 70-80 bin TL tutar." denilince aracını ekspertize götürdü. Sürücü, asıl sorunu ve fiyat farkını duyunca şaşkına döndü.
Konya'da yaşayan A.D., 2016 model otomobilinden gelen sesin kaynağını öğrenmek için şehir merkezinde bir tamirciye gitti. Tamirci, “Motor arızası 70 - 80 bin TL aralığında ücretle tamir edilmesi gerek.” dedi.
Bunun üzerine A.D., bir tanıdığının önerisi üzerine ekspertize gitti. Aracın 10 bin liralık soğutma fan motorunun arızalı olduğu ortaya çıktı.
A.D. hazırlanan raporu da yanına alarak aracı farklı bir tamirciye götürerek tamir ettirdi.
Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, “Sibop sesi var diye bir araç geldi. Arabanın sesi, gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sibop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim. Buna bir iki ustaya gitmişler. ‘Bu sibop kapak açılması lazım' demişler sadece radyatör fanı bozuk. Yani şimdi fan cüzi bir miktar, siboplar pahalı. ” dedi.
Uysal, “Motorun kapak açılması pahalı bir şey, gösterdim, oradaki boşluğu elimle aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler. Müşteriler de ‘Abi bu kadar basit bir şey miydi' diye teşekkür etti.” ifadesini kullandı.
"MÜŞTERİMİZ KURTULDU"
Şenol Uysal, “100 bin lira civarında bir masraftan kurtuldu müşterimiz. Bu fiyat meblağı değişir tabii açılıp ve açtıktan sonra neleri göreceğini ama öyle bir masrafı olmadığı halde masraf var demek de yanlış." dedikten sonra şöyle devam etti:
“Bilmediği bir yere gitse onun ‘sibop sesi diye güzelce yaptık' diyecekler. Radyatörü değiştirecekler o parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar. Yani onu oradan kurtardığımız için sevindiler. Teşekkür ettiler, basit şeyler basit çözümleri olabiliyor. Bir yerden fiyat almayın, birkaç yerden fiyat alarak teyit ettirin. En sonunda doğru yere varılacaktır.”