Tanesi 40 TL. Bolluk yaşanıyor, kasa kasa balıkla döndüler

Şu anda her yerde balık olduğunu söyleyen balıkçı, " Bu sezondan zaten bizler umutluyduk, daha öncesinden balığın bol olacağı da belliydi. Fakat fiyatların bu kadar düşeceğini tahmin etmemiştik. Yine de Allah'a şükürler olsun, sürümden kazanıyoruz. Masraflarımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Yoksa çok iyi bir para kazanda durumumuz yok. Balıkçılık kolay bir iş değil, ekip işiyle oluyor. Akşam bir çıkıyorsunuz, sabaha kadar denizdesiniz. Allah'a şükürler olsun, bolluk var, yine de balık tutabiliyoruz. Fiyatlar bir tık daha yüksek olsa biraz daha iyi olacak ama sevindirici tarafı da herkes en azından uygun fiyata balık yiyor" dedi.