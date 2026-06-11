Tanesini 10 liraya 10 saniyede soyuyor. Bu işi herkes yapamıyor

Üretimi kadar sebzeyi soyması da ayrıca bir iş kolu olarak dikkati çekiyor. Pazardan soyulmamış olarak eve aldığınızda eğer daha önce hiç denemediyseniz kendinizi bıçakla yaralayabilir ya da soyduğunuzda ortada enginardan eser kalmayabilir.

Bursa gibi enginar üretim yerlerinde "soyucu" olarak tabir edilen tarım işçileri oluyor. Bu işçiler, ustalıklarına ve bilek güçlerine göre yaklaşık 3 ay süren sezonda önemli bir gelir sağlayabiliyor.

Bursa'nın en hızlılarından olan Hamza Dinler, bu işi babasından öğrendiğini belirterek, "Babam da dedem de öğrendi. Ağabeyim, ben, amcam ve kuzenlerim ailecek sülale boyu biz soyucuyuz. 17-18 yaşında soymaya başladım ve 10 yıldır enginar soyuyorum" dedi.

Enginar soymak için önce bıçağın iyi olması gerektiğine dikkati çeken Dinler, "Sadece bıçak yeterli olmuyor. Bilek gücü ve sabır da çok önemli. Alışmak gerekiyor. Bu işte bıçak sabit olur enginar döner. Enginarı avuç içine alıp döndürmek kolay olmuyor" ifadesini kullandı.