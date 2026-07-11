Tapu davasını kaybettiler. Dubleks evin fiyatı 103 bin TL'ye düştü
11.07.2026 14:32
Mersin'de bir aile, 15 yıl önce kalan arazinin bir bölümüne parasını ödeyip dubleks ev yaptı. Ancak her şeyin sözlü olması, işleri içinden çıkılmaz bir hale geldi. Arazi sahibiyle davalık olan aile, evlerinin değerinin 103 bin TL'ye düştüğünü söyledi.
Olay Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi’ndeki bir arazi nedeniyle yaşandı.
İddiaya göre 50 yaşındaki Cumali Topal, 2010 yılında kayınvalidesinden kalan arazideki kendi payları üzerine iki katlı dubleks ev inşa etti. Topal, diğer hak sahipleriyle sözlü olarak anlaştı. Aile burada 2013 yılına kadar sorunsuz bir şekilde yaşamını sürdürdü. Ancak daha sonra arazi satışa çıktı.
Araziyi varislerden F.Ş. ihale ile aldı. Topal ailesi de anlaşarak ev yaptıkları kısmın parasını ödedi, tapusuz olarak satın aldı.
F.Ş, tüm arazinin tapusunu aldıktan sonra Topal ailesine tahliye davası açtı. Topal ailesi, 10 yıl süren arazi davasını kaybetti. Ancak içinde oturdukları evin kendilerine ait olduğunu kanıtladı.
Aile sonraki süreçte bilirkişiden gelen raporla yıkıldı. Eve 260 bin 580 TL değer biçildi, mahkeme de bu rakamı 103 bin 500 TL'ye indirdi.
Karara itiraz eden aile, şimdi icra yoluyla evden atılacakları günü beklerken yaşanan duruma da tepki anlatıp destek istedi.
"DEĞERİ 3 MİLYONDAN AŞAĞI DEĞİLDİR"
Cumali Topal, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:
"2010 yılında kaynanamdan kalan bir araziye ev yaptırdım. Bu evi yaptırırken de karşı varislerle anlaştık, görüştük. 2010 yılında evimizi yaptık ve oturmaya başladık. 2013 yılında burası ihaleyle satışa çıktı. Satışa çıkınca varislerden bir tanesi satın aldı. Aldıktan sonra 'Ben tapuyu teke düşüreceğim, ondan sonra sizin yerinizi ayıracağım' dedi. Biz de sözüne inandık, güvendik. Parasını da ödedik.
2013 yılında tapuyu aldıktan sonra bu bize 'Ev de benim, yer de benim' diye dava açtı. Biz o günden beri, yaklaşık 10 yıldır mahkemeleşiyoruz. Elimizde resmi bir tutarımız olmadığı için biz mahkemeyi kaybettik. Şu anda icra yoluyla evden atılma durumundayız ve evimizden çıkartılacağız. Evinden çıkmadan önce evimize bir bedel davası açtık.
Açtığımız bedel davasında da bilirkişi bizim iki katlı dubleks evimize 260 bin lira bedel biçti. Mahkeme heyeti karşılıklı 'kötü niyet yoktur' deyip bu bedeli 103 bin liraya kadar düşürdü. Şimdi sesleniyorum, iki katlı dubleks bir evin fiyatı 103 bin lira olur mu? Şu anda benim isteğim, adaletli bir bilirkişinin gelip bu iki katlı dubleks eve bir fiyat çıkarması. Yani benim evimin yaklaşık değeri, tahmin ediyorum 2,5-3 milyondan aşağı değildir. Ama bize çıkarılan bedel 260 bin lira.
Benim isteğim, adaletli bir heyet gelip, bilirkişi gelip bu raporu tekrar çıkarmaları. Ben hakkım olanı almak istiyorum. Şu anda dışarıda kalacağım, gidecek yerim yok. Bu parayı almadığım takdirde param da yok. Yani kendi evimizde işgalci durumundayız ve birkaç gün içinde de icrayla evden atılacağız."
"KENDİ EVİMİZDEN ZORLA ATILACAĞIZ"
Evlerinden atılacaklarını belirten Mihrican Topal ise," Biz evimizden atılmadan önce siz büyüklerimizden biz yardım istiyoruz. Evimizin gerçek değerini verecek bir bilirkişi talep ediyoruz. Lütfen bize yardım edin. Sesleniyoruz, bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Kendi evimizden işgalci olarak icra yoluyla zorla atılacağız" ifadelerini kullandı.