Tapu davasını kaybettiler. Dubleks evin fiyatı 103 bin TL'ye düştü

Cumali Topal, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"2010 yılında kaynanamdan kalan bir araziye ev yaptırdım. Bu evi yaptırırken de karşı varislerle anlaştık, görüştük. 2010 yılında evimizi yaptık ve oturmaya başladık. 2013 yılında burası ihaleyle satışa çıktı. Satışa çıkınca varislerden bir tanesi satın aldı. Aldıktan sonra 'Ben tapuyu teke düşüreceğim, ondan sonra sizin yerinizi ayıracağım' dedi. Biz de sözüne inandık, güvendik. Parasını da ödedik.

2013 yılında tapuyu aldıktan sonra bu bize 'Ev de benim, yer de benim' diye dava açtı. Biz o günden beri, yaklaşık 10 yıldır mahkemeleşiyoruz. Elimizde resmi bir tutarımız olmadığı için biz mahkemeyi kaybettik. Şu anda icra yoluyla evden atılma durumundayız ve evimizden çıkartılacağız. Evinden çıkmadan önce evimize bir bedel davası açtık.

Açtığımız bedel davasında da bilirkişi bizim iki katlı dubleks evimize 260 bin lira bedel biçti. Mahkeme heyeti karşılıklı 'kötü niyet yoktur' deyip bu bedeli 103 bin liraya kadar düşürdü. Şimdi sesleniyorum, iki katlı dubleks bir evin fiyatı 103 bin lira olur mu? Şu anda benim isteğim, adaletli bir bilirkişinin gelip bu iki katlı dubleks eve bir fiyat çıkarması. Yani benim evimin yaklaşık değeri, tahmin ediyorum 2,5-3 milyondan aşağı değildir. Ama bize çıkarılan bedel 260 bin lira.

Benim isteğim, adaletli bir heyet gelip, bilirkişi gelip bu raporu tekrar çıkarmaları. Ben hakkım olanı almak istiyorum. Şu anda dışarıda kalacağım, gidecek yerim yok. Bu parayı almadığım takdirde param da yok. Yani kendi evimizde işgalci durumundayız ve birkaç gün içinde de icrayla evden atılacağız."