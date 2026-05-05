Tarifi kendi buldu, 29 senedir satıyor. "Kıvamı tutturmak 3 yılımı aldı"
05.05.2026 16:36
İHA
Samsun’da bir aktar, kıvamını üç yılda tutturabildiği baharat karışımını 29 senedir müşterilerinin beğenisine sunuyor.
Yaz mevsimi ile birlikte yazlıkçılar ve tatilcilerin vazgeçilmezi olan mangal keyfi, baharat tüketiminin de artmasına neden oldu.
Hazır baharatlardan istedikleri aromayı bulamayan vatandaşlar özel karışımlara yöneldi. 3 yıllık uğraş sonucu bulunan ve 29 çeşitten oluşan baharat karışımına ise Samsunlular ve yabancılar oldukça rağbet gösteriyor.
"ÜÇ YILIMI ALDI"
Tarifini kendi bulduğu baharatı 29 yıldır sattığını ifade eden aktar Recai Doğanay, "Dönerde de kullanılıyor. Osmanlı baharatında 29 çeşit ürünün karışımı var. Reyhan, safran, kişniş, fesleğen, köri, isot, toz biber, nane, kekik, pul biber gibi ürünler var. Bu ürünlerin hepsinin bir oranı var. Örneğin, 50 gram köri, yeni bahardan 10 gram gibi ekliyorum. İnsanlar sanmasın ki bu ürünlerin hepsini kararsam aynısını yaparım. Bu ürünün kıvamını bulmam tam 3 yılımı aldı" dedi.
"PÜF NOKTA ORANLAR"
Recai Doğanay, baharat karışımının en çok tavuk ürünlerinde kullanıldığını; mangal, fırın ve köftenin de sırasıyla takip ettiğini söyledi.
Karışımdaki en püf noktanın hangi ürünün ne kadar kullanılacağı olduğuna da değinen Doğanay, “Merak edenlere içerisindeki tüm baharatların adını veriyorum. Bu kıvamı tutturmanın püf noktası oranlar. Buçuklu oranla attığım ürünler bile var. Yenibahar örneğin 9,5 gram atılıyor. Çünkü bazı baharatların rehası daha baskın oluyor. Safran da çok az miktarda var. Ben bir kürü 4 kilo 800 gram olarak hazırlıyorum. 1 seferde 20 kilo olarak yapıyorum.” diye konuştu.
"DIŞARIDAN ÜRÜN ALIP KOYMAM"
Doğanay ürünü gram ve kilo olarak sattıklarını belirterek "Kilosunu bin TL’den satışa sunuyorum. Ayrıca karışımdaki baharatların tamamı dükkanda müşterilere sunduğum baharatlardan. Dışarıdan bir ürün alıp da bu karışıma koymuyorum." ifadesini kullandı.