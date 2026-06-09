Tarihi Direkli Kaya karalama defterine döndü

Bilimsel araştırmalar, Amasra Direkli Kaya’nın Cenevizliler tarafından 13-15. yüzyıllar arasında inşa edildiğini ve denizi aydınlatmak ve gözetlemek için kullanıldığını gösteriyor.

Kaya, 7 metre uzunluğunda bir kaya oluşumu olup, denize bağlı bir havuz, kayaya oyulmuş basamaklar ve mermer bir iskele içeriyor.

Benzer yapılar dünya genelinde nadir, ancak Pamukkale gibi doğal havuzlu alanlar bazı benzerlikler taşıyor.