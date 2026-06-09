Tarihi Direkli Kaya karalama defterine döndü
09.06.2026 12:22
Bartın'ın Amasra ilçesine ismini veren ve Kraliçe Amastris’in denize girdiği yer olarak bilinen Direkli Kaya’ya sprey boyalarla zarar verildi. Bu kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Bartın'ın Amasra ilçesine ismini veren, Helenistik Dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen ‘Direkli Kaya’da, gemi bağlama direğine sprey boyayla kalp ve işaretler yapılarak zarar verildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı.
Tarihi kayaya yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, “Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek” suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Bilimsel araştırmalar, Amasra Direkli Kaya’nın Cenevizliler tarafından 13-15. yüzyıllar arasında inşa edildiğini ve denizi aydınlatmak ve gözetlemek için kullanıldığını gösteriyor.
Kaya, 7 metre uzunluğunda bir kaya oluşumu olup, denize bağlı bir havuz, kayaya oyulmuş basamaklar ve mermer bir iskele içeriyor.
Benzer yapılar dünya genelinde nadir, ancak Pamukkale gibi doğal havuzlu alanlar bazı benzerlikler taşıyor.