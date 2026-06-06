Tarihi özellikle seçtiler. "Unutkan biriyim"
06.06.2026 14:31
Son Güncelleme: 06.06.2026 14:32
Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, bu yıl 06.06.2026'yı tercih etti. Çiftler, hatırlanması kolay olduğu için takvimden özellikle bu tarihi seçtiklerini söylediler.
Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, "06.06.2026" gününde nikâhlarını kıydırmak için evlendirme dairelerine akın etti.
Yoğun ilgi gören özel tarih, bugün Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda da yoğunluğa neden oldu.
Evlilik tarihlerini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, özel günlerini anlamlı bir tarihle taçlandırmak için aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı.
Düğün ve nikâh hazırlıklarını bu tarihe göre planlayan çiftler, günün oluşturduğu görsel uyumun yanı sıra akılda kalıcılığını da önemli bir tercih sebebi olarak gösterdi.
Nikah için özel günü seçen Yiğithan Bozdalı ve Ebrar Çakır çifti kolay hatırlamak için bu tarihi seçtiklerini belirterek “Ben biraz unutkan biriyim. 06.06.2026 sıralı bir tarih olduğu için evlilik yıldönümümüzü kolay bir şekilde hatırlayayım diye eşim bu tarihi istedi. Yaklaşık 4 ay öncesinden geldik ve başvurduk. Bir yuva kuracağız inşallah. Bizim gibi bugün evlenen birçok çift var ve burası o yüzden çok kalabalık Allah onları da mutlu mesut etsin.” dediler.
Fatih Uğur ve Derya Cırıtçı çiftçi ise "Çok önemli ve anlamlı bir gün oldu bizim için. Hem senede bir defa denk geliyor hem de akıllarda kalabilmesi için bugünü tercih ettik. Eşimin unutma ihtimalini de en aza indirebilmek için 06.06.2026 tarihini tercih ettik. Bu kadar yoğun olabileceğini biz de tahmin etmiyorduk. Bizim içinde güzel oldu bütün çiftlerle bir arada olmak ve onların de mutlu günleri görmek." diye konuştular.
Tarık Erin ve Ferhan Toyran çifti de "Çok güzel ve anlamlı bir gün. Hatırlaması kolay olduğu için bugünü seçtik. O yüzden kendimizi şanslı hissediyoruz" ifadelerine yer verdiler.