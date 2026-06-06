Tarihi özellikle seçtiler. "Unutkan biriyim"

Fatih Uğur ve Derya Cırıtçı çiftçi ise "Çok önemli ve anlamlı bir gün oldu bizim için. Hem senede bir defa denk geliyor hem de akıllarda kalabilmesi için bugünü tercih ettik. Eşimin unutma ihtimalini de en aza indirebilmek için 06.06.2026 tarihini tercih ettik. Bu kadar yoğun olabileceğini biz de tahmin etmiyorduk. Bizim içinde güzel oldu bütün çiftlerle bir arada olmak ve onların de mutlu günleri görmek." diye konuştular.