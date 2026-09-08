Tarihi tünelde düşen adam iki gün boyunca mahsur kaldı
08.09.2026 11:34
Hatay'da ailesinin iki gündür haber alamadığı adamın, tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı.
Hatay'da A.A. isimli adam, tarihi Titus Tüneli'ne düşerek mahsur kaldı.
Olay Samandağ ilçesinde yaşandı.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tüneli'nin yakınlarına gitti. A.A., tünel çevresinde gezdiği sırada dengesini kaybederek düştü.
TELEFONUNU UNUTUNCA KİMSEYE HABER VEREMEDİ
Telefonunu aracında unutan adam, iki gün boyunca tünelde mahsur kaldı.
Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan genç, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ağabeyinden haber alamamaları üzerine tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Mehmet Ali Alacan, ağabeyini sağ salim bulan ekiplere teşekkür etti.