Tarlada 10, tezgahta 30 liraya satılıyor. Çamurlu haliyle bile alan var
19.05.2026 16:03
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde atalık tohumla yetiştirilen Karaköy salatalığında hasat başladı.
İlçede yaklaşık 200 dönüm alanda üretimi yapılan Karaköy salatalığı, ocak ayında toprakla buluşuyor. Mart ayında hasadı başlıyor ve haziran ayına kadar sürüyor.
Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği salatalık, tarlada 10 liradan alıcı bulurken pazarda ve tezgahlarda 30-40 liraya kadar satılıyor.
"İNSANLAR GELİP ÇAMURLU HALİYLE ALIYOR"
Üreticilerden Şemra Şimşek, Karaköy salatalığının geçmişte festivallere konu olduğunu belirterek, üretimin atalarından miras kaldığını söyledi.
Şimşek, "Ocak ayında seralara ekiyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güneş çıktığında açacaksın, yağmur yağdığında çiğ değdirmeyeceksin. Bu bizim atalarımızın yerli salatalığı. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmadan dayanır. İnsanlar gelip çamurlu haliyle alıyor" dedi.
"İŞÇİNİN PARASINI ÇIKARIYORUZ"
Tarlada ürünün 10 liradan satıldığını ifade eden Şimşek, "Tezgahta 30 liraya satıyoruz, işçinin parasını çıkarıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı rekolte düşük. Eskiden adına festivaller yapılırdı. Belediye başkanları gelir, en lezzetli salatalığı yetiştirene çeyrek altın verilirdi" diye konuştu.
