Tarlada 20, markette 300 lira. Çiftçinin yüzü gülmedi
05.06.2026 10:23
Son Güncelleme: 05.06.2026 10:29
Bilecik'te geçtiğimiz yıl donun vurduğu mahsulde bu yıl rekolte yüzleri güldürse de, çiftçi fiyatlardan memnun değil.
Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde 'erkenci' diye adlandırılan kirazın hasadı devam ederken, fiyatlar üretici için beklentinin altında kaldı.
Köylüler, yerinde 20 ile 80 lira arasında olan ürünün fiyatının Söğüt ve Bilecik pazarında 120 liraya alıcı bulduğunu söyledi. İstanbul'da ise 300 liraya kadar çıktığı aktarıldı.
“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI BU DEĞİL”
Üretici Hüseyin Vural, bahçesinde 60 adet kiraz ağacı olduğunu anlatarak, "Fiyatlar biraz daha yüksek olsaydı iyi olurdu ama son durumdan memnun değiliz. Alımlar, çok düşük fiyatlardan oluyor. 80'den başladık, 20'ye kadar düşürdüler. Emeğimizin karşılığı bu değil" dedi.
Tahir Berberoğlu ise, "Bu sene kiraz bol ama kalite yok. Sanırım yüzümüz gülmeyecek" diye konuştu.
Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, Türkiye'de ilk hasat yapılan yerlerden birinin Küre köyü olduğunu söyledi.
Fiyatların belirlenmesinde arz-talep dengesinin de önemli olduğunu vurgulayan Seylan, bu sene beklentilerin karşılanmadığını ifade etti.
İÇ PİYASAYA SEVK EDİLİYOR
Kiraz türleri hakkında konuşan Seylan, "Bizde ilk erkenci kirazı başlar. Onun ardından 'ekşi karabodur' dediğimiz çeşit gelir, daha sonra da napolyon kirazıyla devam ederiz. Napolyon kirazı döneminde fiyatlar biraz daha oturur dedi.
Seylan, bölgelerinden yurt dışına ihracatın yapılmadığı anlatarak, "Ürünler genellikle İstanbul, Adapazarı ve Karadeniz bölgesine, iç piyasaya sevk ediliyor. Bu yıl fiyatlar, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 80 artmış durumda. Buna rağmen üreticinin beklentisi karşılanmıyor" şeklinde konuştu.
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