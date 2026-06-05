Tarlada 20, markette 300 lira. Çiftçinin yüzü gülmedi

Üretici Hüseyin Vural, bahçesinde 60 adet kiraz ağacı olduğunu anlatarak, "Fiyatlar biraz daha yüksek olsaydı iyi olurdu ama son durumdan memnun değiliz. Alımlar, çok düşük fiyatlardan oluyor. 80'den başladık, 20'ye kadar düşürdüler. Emeğimizin karşılığı bu değil" dedi.

Tahir Berberoğlu ise, "Bu sene kiraz bol ama kalite yok. Sanırım yüzümüz gülmeyecek" diye konuştu.