Tarlada 20, tezgahta 70 lira. Geçen yıl don vurmuştu, bu sene yüzler gülüyor

Bölgedeki üretici Nuri Kayaalp, "Bizim bu bölgemizde en verimli meyve ayva ve bağ ürünleridir. Bu yıl ürünümüz çok fazla, kazancımız ayva üzerine. Özellikle reçel ve hoşafı çok güzel oluyor. Hamile kadınların yediklerinde çocukları çok güzel oluyor sağlıklı oluyor. Burada bizim üründe geçen yıl 8 ton çıktı, bu yıl 50 tona yakın ürün çıktı" dedi.

Kendi bahçelerinde çalışıp hasat yaptıklarını söyleyen Hatice Kayaalp ise, "Sezon başladı ayvalarımızı satıcılarımıza güzelce toplayıp paketledikten sonra teslim ediyoruz. Bu yıl ürünler her yerde çok güzel lezzetli" diye konuştu.