Tarlada 20, tezgahta 70 lira. Geçen yıl don vurmuştu, bu sene yüzler gülüyor
12.11.2026 11:40
Aroması ve iriliği ile dikkat çeken Kahramanmaraş ayvasında hasat başladı. Geçen yılki don felaketi sonrası bu sezon 6 bin ton rekolte bekleniyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinde yoğun olarak yetiştirilen ayvalar için hasat başladı. Bölgede yetiştirilen ve iri yapısı, kendine özgü aromasıyla dikkat çeken ayvalar, hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında alıcı buluyor.
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen ayvalar, Türkiye'nin farklı illerine gönderilirken, yurt dışı pazarlarında da değerlendiriliyor.
6 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR
Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayı nedeniyle ürün elde edemeyen üreticiler, bu yıl yeniden hasat yapmanın sevincini yaşıyor. Özellikle sonbahar aylarında olgunlaşan ayvalar, üreticiler tarafından özenle toplanarak satışa hazırlanıyor.
Bahçesinde kilogramı 20 ila 40 liradan satılan ayva pazar ve marketlerde 60-70 liralara kadar çıkıyor. Bu sene il genelinde ayvadan 6 bin ton rekolte bekleniyor.
"REÇEL VE HOŞAFI ÇOK GÜZEL OLUYOR"
Bölgedeki üretici Nuri Kayaalp, "Bizim bu bölgemizde en verimli meyve ayva ve bağ ürünleridir. Bu yıl ürünümüz çok fazla, kazancımız ayva üzerine. Özellikle reçel ve hoşafı çok güzel oluyor. Hamile kadınların yediklerinde çocukları çok güzel oluyor sağlıklı oluyor. Burada bizim üründe geçen yıl 8 ton çıktı, bu yıl 50 tona yakın ürün çıktı" dedi.
Kendi bahçelerinde çalışıp hasat yaptıklarını söyleyen Hatice Kayaalp ise, "Sezon başladı ayvalarımızı satıcılarımıza güzelce toplayıp paketledikten sonra teslim ediyoruz. Bu yıl ürünler her yerde çok güzel lezzetli" diye konuştu.
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