Tarlada 60, markette 250 lira. 10 bin dönümlük alana dikildi
09.07.2026 15:23
Bilecik'te Napolyon kirazı hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler maliyetlerin kazancı karşılamadığını söylüyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 46 yıllık üretim geçmişine sahip ve bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan 'Napolyon' cinsi kirazın hasadında sona yaklaşılırken, tarlada kilosu 60 TL olan ürünün fiyatı pazarlarda ve zincir marketlerde 250 TL'ye kadar ulaşıyor.
Tarihi göç yolları üzerinde yer alan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan 550 rakımlı, 9 bin 500 nüfuslu Gölpazarı ilçesinde, yurt dışına da ihraç edilen 'Napolyon' cinsi kirazın hasat döneminde son günlere girildi.
Çoğunlukla aile fertlerinin bir arada çalıştığı bahçelerde dallardan büyük bir titizlikle toplanan kirazlar, yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilerin sofralarına giriyor.
NAPOLYON KİRAZI KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR
İlçede 1980 yılından bu yana önemli bir gelir kapısı olan kirazda, bu sezon 10 bin dönümlük dikili alanda bin 200 ton civarında bir rekolte öngörülüyor.
Kalitesiyle hem yurt içinde hem de uluslararası piyasada büyük beğeni toplayan bu kiraz türü parlak kırmızı rengi, 'kalp' şeklindeki iri taneleri, kendine has aroması ve uzun raf ömrüyle ön plana çıkıyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun mesai, akşam saatlerine kadar sürüyor.
Bahçelerden toplanıp kasalara doldurulan kirazlar, daha sonra Gölpazarı Kiraz Hali'ne getirilerek alıcılarla buluşturuluyor.
Burada tüccarların pazarlık yöntemiyle satın aldığı ürünler, paketleme işlemlerinin ardından tüketicilere ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor.
"YERİNDE 30 LİRA, MARKETLERDE 250 LİRAYI BULUYOR"
Kiraz üreticilerinden Orhan Büyükavcı, bu sezon ilçe genelinde 10 bin dönüm arazide bin 200 tonluk üretim hedefine yaklaşmakta olduklarını belirterek kirazın parlak kırmızı rengi, iri yapısı ve dayanıklılığı sayesinde yoğun talep gördüğünü ifade etti.
Büyükavcı, "Bu sene rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre daha az oldu. Yerinde 30 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Marketlerde bakıyoruz 200 lira 250 lira, bizim burada en fazla alacakları 60 lira" dedi.
"BÖYLE GİDERSE KİRAZ ÜRETİMİNİ BIRAKACAĞIZ"
Bir diğer kiraz üreticisi Mehmet Düzcü ise tarlada en kaliteli kirazı bile 60 TL'den satabildiğini dile getirerek,
"1981'den beri devam ediyoruz. Ama yıl yıldan daha kötü geliyor. Masraflarımız çok, çıkardığımız malın fiyatları yıldan yıla düşüyor. Emeğimizi kurtarmıyor. Onun için artık bahçecilik sona gelmiş durumda. Bundan sonra bahçecilik yapılmaz. Bu fiyatlarla kurtarmaz" ifadelerini kullandı.
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