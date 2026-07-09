Tarlada 60, markette 250 lira. 10 bin dönümlük alana dikildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 46 yıllık üretim geçmişine sahip ve bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan 'Napolyon' cinsi kirazın hasadında sona yaklaşılırken, tarlada kilosu 60 TL olan ürünün fiyatı pazarlarda ve zincir marketlerde 250 TL'ye kadar ulaşıyor.

Tarihi göç yolları üzerinde yer alan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan 550 rakımlı, 9 bin 500 nüfuslu Gölpazarı ilçesinde, yurt dışına da ihraç edilen 'Napolyon' cinsi kirazın hasat döneminde son günlere girildi.

Çoğunlukla aile fertlerinin bir arada çalıştığı bahçelerde dallardan büyük bir titizlikle toplanan kirazlar, yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilerin sofralarına giriyor.

NAPOLYON KİRAZI KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

İlçede 1980 yılından bu yana önemli bir gelir kapısı olan kirazda, bu sezon 10 bin dönümlük dikili alanda bin 200 ton civarında bir rekolte öngörülüyor.

Kalitesiyle hem yurt içinde hem de uluslararası piyasada büyük beğeni toplayan bu kiraz türü parlak kırmızı rengi, 'kalp' şeklindeki iri taneleri, kendine has aroması ve uzun raf ömrüyle ön plana çıkıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun mesai, akşam saatlerine kadar sürüyor.

Bahçelerden toplanıp kasalara doldurulan kirazlar, daha sonra Gölpazarı Kiraz Hali'ne getirilerek alıcılarla buluşturuluyor.

Burada tüccarların pazarlık yöntemiyle satın aldığı ürünler, paketleme işlemlerinin ardından tüketicilere ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor.