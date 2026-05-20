Tarlada kilosu 10 lira. Hem büyükşehirlere hem yurt dışına gönderiliyor

Ürünlerin geniş bir pazara ulaştığını dile getiren Aşçı, "Ovadan çıkan pırasa Türkiye'nin birçok iline, Konya, Ankara, İstanbul ile Bursa'ya sevk ediliyor. Karadeniz'in tamamına, ihracat olarak da Rusya ve Gürcistan'a gönderiliyor." ifadesini kullandı.

Aşçı, ovada artık kışlık sebze çeşitlerinin bittiğini, yazlıklara dönüldüğünü ifade ederek, "Örtü altı kavun ve karpuz ekimleri oluyor, mayıs sonlarına doğru kavun, karpuz, kapya ve biber çeşitleri dikilecek." diye konuştu.