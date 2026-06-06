Tarlalara akın ettiler. Hasadı umutla bekliyorlar

Toprağın havalandırılması, ağaçların budanması ve ilaçlama işlemlerinin eş zamanlı yürütüldüğü Gercüş köyleri, hem üretimin canlılığını hem de baharın tüm renklerini bir arada barındırıyor.

Çiftçiler, doğanın sunduğu bu uyanışla birlikte emeklerinin karşılığını alacakları hasat dönemini umutla bekliyor.