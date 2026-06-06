Tarlalara akın ettiler. Hasadı umutla bekliyorlar
06.06.2026 14:40
Son Güncelleme: 06.06.2026 14:45
Batman'ın Gercüş ilçesinde bahar aylarının gelmesi birlikte, bölgedeki çiftçiler tarlalarda hummalı bir çalışma dönemine girdi.
Havadan çekilen görüntülerde, kışın ardından gelen ılık hava dalgasıyla birlikte Gercüş ve bağlı köylerinin adeta yeşil bir örtüyle kaplandığı gözler önüne serildi.
Eşsiz doğa manzaralarının tarım arazileriyle birleştiği bölge, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.
Bir yanda traktörlerin arkasına bağlanan modern ilaçlama makineleriyle bağların bakımı ve ilaçlaması yapılırken, diğer yanda engebeli arazilerde hala geleneksel yöntemlerin korunduğu görülüyor.
Bağ ve bahçelerde hummalı bir şekilde çalışan köylüler, yeni sezonun bereketli geçmesi için günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlıyor.
Toprağın havalandırılması, ağaçların budanması ve ilaçlama işlemlerinin eş zamanlı yürütüldüğü Gercüş köyleri, hem üretimin canlılığını hem de baharın tüm renklerini bir arada barındırıyor.
Çiftçiler, doğanın sunduğu bu uyanışla birlikte emeklerinin karşılığını alacakları hasat dönemini umutla bekliyor.
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