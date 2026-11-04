Taşı Kayseri’den, tadı Yozgat’tan. Unutulmaya yüz tutmuştu, yeniden üretiliyor

Dorak yoğurdunun bölgeye özgü bir ürün olduğunu ifade eden Mustafa Kır, geçmişte annelerin ve ebelerin yaptığı bu lezzetin artık bölgede üretilmediğini söyledi. Kaybolmaya yüz tutan ürünü yeniden piyasaya kazandırdıklarını belirten Kır, "Biz bu ölmüş ya da kaybolmak üzere olan bir ürünü tekrar piyasaya çıkarıp halka ve bilmeyenlere sunduk. Çok da beğenildi. Ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.