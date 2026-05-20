Taşkın riskine karşı 4 kapak açıldı. Kontrollü tahliye devam ediyor
20.05.2026 13:53
Samsun'un Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında kontrollü su tahliyesine devam ediliyor.
Son dönemdeki yağışların ardından Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesi nedeniyle nehir üzerinde bulunan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında 6'şar kapaktan 4'er tanesi, taşkın riskine karşı açılarak kontrollü su tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Yetkililer, aşamalı olarak açılan baraj kapaklarıyla su seviyesinin güvenli düzeyde tutulmasının hedeflendiğini, bölgede takip ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Barajlardaki su salımı drone ile de görüntülendi.
Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Türkiye'nin 49. Samsun'un ise 4. büyük enerji santrali olarak tanımlanıyor. Tesisin ayrıca Türkiye'nin 15. büyük Hidroelektrik Santrali olduğu da biliniyor.
Hasan Uğurlu Barajı ve HES, 280 binden fazla kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.
Hasan Uğurlu Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 350'ye yakın konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapıyor.
1975-1982 yılları arasında inşa edilen Suat Uğurlu Barajı ise 83 bin 312 hektarlık bir sulama alanına hizmet veriyor.
Baraja, 1971 yılında, 18 kilometre yukarısındaki Hasan Uğurlu Barajı'nın inşaatının başlangıcında, eşi DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Hasan Uğurlu ile birlikte bir trafik kazasında hayatını kaybeden Suat Uğurlu'nun adı verildi.
