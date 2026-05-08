Tatbikatına kendilerini kaptırdılar, gören gerçek sandı
08.05.2026 13:16
Gaziantep'te hastanede pembe kod tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yaşananlar gerçeği aratmadı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hastalıkları Ek Binası'nda, çocuk kaçırma olaylarına karşı uygulanan pembe kod kapsamında tatbikat yapıldı.
Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde düzenlenen tatbikatla, hastanenin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyinin test edilmesi, personelin görev ve sorumluluklarının pekiştirilmesi, muhtemel aksaklıkların önceden tespit edilmesi ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.
HASTANE KORİDORLARINDA KOŞUŞTURMA
Senaryo gereği hastanede yaşanan çocuk kaçırma girişiminin ardından pembe kod alarmı verildi.
Güvenlik ekipleri, sağlık personeli ve Olay Yönetim Ekibi eş zamanlı harekete geçerken, hastane içerisinde güvenlik önlemleri artırıldı ve ilgili alanlarda tahliye süreçleri uygulandı.