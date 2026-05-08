Tatbikatına kendilerini kaptırdılar, gören gerçek sandı

08.05.2026 13:16

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Gaziantep'te hastanede pembe kod tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yaşananlar gerçeği aratmadı.

Tatbikatına kendilerini kaptırdılar, gören gerçek sandı
IHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hastalıkları Ek Binası'nda, çocuk kaçırma olaylarına karşı uygulanan pembe kod kapsamında tatbikat yapıldı.

Tatbikatına kendilerini kaptırdılar, gören gerçek sandı 1
IHA

Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde düzenlenen tatbikatla, hastanenin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyinin test edilmesi, personelin görev ve sorumluluklarının pekiştirilmesi, muhtemel aksaklıkların önceden tespit edilmesi ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.

HASTANE KORİDORLARINDA KOŞUŞTURMA 2
IHA

HASTANE KORİDORLARINDA KOŞUŞTURMA

Senaryo gereği hastanede yaşanan çocuk kaçırma girişiminin ardından pembe kod alarmı verildi.

 

Güvenlik ekipleri, sağlık personeli ve Olay Yönetim Ekibi eş zamanlı harekete geçerken, hastane içerisinde güvenlik önlemleri artırıldı ve ilgili alanlarda tahliye süreçleri uygulandı.

Tatbikatına kendilerini kaptırdılar, gören gerçek sandı 3
IHA

Tatbikat kapsamında hastane personelinin olaylara hızlı müdahalesi, güvenlik önlemlerinin etkinliği, hasta ve personel tahliye süreçleri, birimler arası iletişim ve kriz yönetimi uygulamalı olarak test edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery