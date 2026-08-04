Tatil için gittikleri pansiyonda kabusu yaşadılar. "İki gün kafamı dinleyeyim derken üç gün yataktan çıkamadım"
04.08.2026 09:43
İstanbul'da dört kişilik bir aile, iddiaya göre tatil için gittikleri Büyükçekmece Kumburgaz'daki pansiyonda gürültü yaptıkları gerekçesiyle saldırıya uğradı. Aile kendilerine saldıran ve hakaret eden kişiler hakkında şikayetçi oldu.
İstanbul Bağcılar'da yaşayan dört kişilik bir aile, arkadaş tavsiyesiyle iki günlük tatil için Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir pansiyona gitti.
29 Temmuz tarihinde saat 00.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre dört kişi, konakladıkları pansiyonda dışarı çıkan aile ile önce "Gürültü yapıyorsunuz." diyerek tartıştı.
CAMLARI TAŞLADILAR
Zanlılar, daha sonra ailenin bulunduğu bahçeye gidip saldırdı ve camlarını taşla kırdı.
Tanımadıkları kişiler tarafından hakaret tehdit ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını iddia eden aile, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
"DIŞARIDA 30 KİŞİLERDİ"
Kız kardeşi ve iki oğlu ile birlikte gittikleri tatil evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını öne süren Özlem M., "Tanımadığımız bir adam yanımıza gelerek, 'Bu daireyi boşaltacaksınız.' dedi. Buraya ödeme yaptığını belirterek neden daireyi boşaltacağım dedim. Küfür ve hakaret ederek üzerimize yürümeye başladılar. Ben de çocuklarımı ve kardeşlerimi içeriye alarak camları ve perdeleri kapattım. Sonrasında camları yumrukladılar. Bir tane çocuk elinde siyah saplı bıçakla içeriye girmeye çalışıp oğlumu istiyor. Dışarıda 30 kişilerdi." dedi.
"OLAYIN ŞOKUYLA ÜÇ GÜN YATAKTAN ÇIKAMADIM"
Kendilerine saldıran kişiler hakkında şikayetçi olarak konakladıkları yerin yasa dışı kiralama yaptıklarını iddia eden Özlem M. "İki gün kafamı dinleyeyim derken olayın şokuyla üç gün yataktan çıkamadım. Ayrıca konakladığımız yerin yasa dışı yollarla kiralandığını öğrendik, bunu da bilmiyorduk. Polis memurları 180 bin lira ceza yazdı. Ben zor şartlarda 10 bin lira biriktirdim. Çocuklarımla tatil yapmak için gittim burnumuzdan geldi." diye konuştu.
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