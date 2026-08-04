Tatil için gittikleri pansiyonda kabusu yaşadılar. "İki gün kafamı dinleyeyim derken üç gün yataktan çıkamadım"

Kız kardeşi ve iki oğlu ile birlikte gittikleri tatil evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını öne süren Özlem M., "Tanımadığımız bir adam yanımıza gelerek, 'Bu daireyi boşaltacaksınız.' dedi. Buraya ödeme yaptığını belirterek neden daireyi boşaltacağım dedim. Küfür ve hakaret ederek üzerimize yürümeye başladılar. Ben de çocuklarımı ve kardeşlerimi içeriye alarak camları ve perdeleri kapattım. Sonrasında camları yumrukladılar. Bir tane çocuk elinde siyah saplı bıçakla içeriye girmeye çalışıp oğlumu istiyor. Dışarıda 30 kişilerdi." dedi.