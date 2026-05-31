Tatilde dolup taştı, esnaf çifte bayram yaşadı
31.05.2026 14:32
Turizmin gözde merkezlerinden Diyarbakır'da bayram tatilindeki ziyaretçi yoğunluğu, esnafa adeta çifte bayram yaşattı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.
Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınının yaşandığı kentte, özellikle tarihi Sur ilçesindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.
Tarihi mekanları gezen turistler, kentin tescilli ciğer kebabı, burma kadayıfı ve kaburga dolması gibi yöresel lezzetlerini tattı, tarihi çarşılarda yöresel ürünler satın aldı.
Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı salonu işleten Kadri Önal, AA muhabirine, 9 günlük tatilin esnafı fazlasıyla memnun ettiğini söyledi.
"GERÇEKTEN ÇOK KALABALIKTI"
Ramazan Bayramı'na oranla Kurban Bayramı'nın daha yoğun geçtiğini vurgulayan Önal, şunları kaydetti:
"Dünyanın her tarafından insanlar, Diyarbakır'ı tercih ediyor çünkü çok güzel bir şehir. Bu yoğunluktan memnunum. Bir 9 gün daha tatil olsun istiyorum. Misafirlerin kahvaltıyı, Diyarbakır'ın tescilli ciğerini, sulu yemeğini, kebabını tadıyor. Gerçekten çok kalabalıktı.”
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER
Kuruyemiş ve kahve satıcısı Ali Aba da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin Diyarbakır'a geldiğini ve esnafın da yaşanan yoğunluktan dolayı yüzünün güldüğünü söyledi.
Havaların düzelmesiyle yoğunluğun daha da arttığını dile getiren Aba, birçok şehirden ziyaretçilerin kente geldiğini anlattı.
Tur şirketi işletmecisi Efsane Kaya, Kayseri'den gelen ziyaretçilerin kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini belirtti.
Samsun'dan gelen Şehri Kıyak ise Diyarbakır'a günübirlik geldiklerini belirterek, kentin her şeyiyle çok güzel olduğunu kaydetti.
