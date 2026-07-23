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Tatili zehir ettiler! 1 milyon 650 bin lira vermişti, hırsızların hedefi oldu

23.07.2026 11:51

DHA

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Adana'da Burcu Güven isimli öğretmenin 1 milyon 650 bin lira değerindeki tiny house'u çalındı. Haberi gittiği tatilde alan Güven, şikayetçi oldu.

Tatili zehir ettiler! 1 milyon 650 bin lira vermişti, hırsızların hedefi oldu
DHA

Adana'da bir tiny house hırsızlar tarafından çalındı.

 

Haberi gittiği tatilde alan taşınabilir evin sahibi, yetkililerden yardım istedi.

Tatili zehir ettiler! 1 milyon 650 bin lira vermişti, hırsızların hedefi oldu 1
DHA

Kentteki özel bir kreşte okul öncesi öğretmenliği yapan Burcu Güven, tatil için Endonezya'nın Bali Adası'na gitti.

 

Güven, tatili sırasında arkadaşının telefonuyla Seyhan ilçesi Yenimahalle'de boş arazideki tiny house'unun 7 Haziran'da çalındığını öğrendi.

Tatili zehir ettiler! 1 milyon 650 bin lira vermişti, hırsızların hedefi oldu 2
DHA

Tatilini yarıda keserek kente dönen Burcu Güven, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Tatili zehir ettiler! 1 milyon 650 bin lira vermişti, hırsızların hedefi oldu 3
DHA

Taşınabilir evi ailesiyle birlikte 1 milyon 650 bin liraya hem yatırım hem de hobi amacıyla satın aldıklarını belirten Güven, "Bizim için büyük bir yatırımdı. Bizim emeğimiz ve hayallerimiz olan bu yapıyı çaldılar. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyoruz. Gören duyan varsa da bizlerle iletişime geçsin." dedi.

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