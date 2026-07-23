Tatili zehir ettiler! 1 milyon 650 bin lira vermişti, hırsızların hedefi oldu
23.07.2026 11:51
Adana'da Burcu Güven isimli öğretmenin 1 milyon 650 bin lira değerindeki tiny house'u çalındı. Haberi gittiği tatilde alan Güven, şikayetçi oldu.
Adana'da bir tiny house hırsızlar tarafından çalındı.
Haberi gittiği tatilde alan taşınabilir evin sahibi, yetkililerden yardım istedi.
Kentteki özel bir kreşte okul öncesi öğretmenliği yapan Burcu Güven, tatil için Endonezya'nın Bali Adası'na gitti.
Güven, tatili sırasında arkadaşının telefonuyla Seyhan ilçesi Yenimahalle'de boş arazideki tiny house'unun 7 Haziran'da çalındığını öğrendi.
Tatilini yarıda keserek kente dönen Burcu Güven, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
Taşınabilir evi ailesiyle birlikte 1 milyon 650 bin liraya hem yatırım hem de hobi amacıyla satın aldıklarını belirten Güven, "Bizim için büyük bir yatırımdı. Bizim emeğimiz ve hayallerimiz olan bu yapıyı çaldılar. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyoruz. Gören duyan varsa da bizlerle iletişime geçsin." dedi.