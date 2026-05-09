Tatilleri kabusa döndü, turistik sahilde denize giren kalmadı
09.05.2026 12:28
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Evrenseki sahiline atık suların karıştığı öne sürüldü. Sahil kahverengine bürünürken kötü koku ve görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Manavgat ilçesinde Evrenseki-Ilıca Mahallesi sınırında bulunan Gömeçli Deresi'nden denize dökülen sular, Evrenseki sahilinde denizin maviden kahverengiye dönüştü.
Evrenseki sahilinden denize dökülen ve hızla yayılan atık sular görüntü kirliliğinin yanında pis bir koku yayılmasına neden oldu.
Denizin renginin değişmesiyle birlikte bölgedeki otellerin sahilinden denize giren turistler, sahili tamamen boşalttı.
Turistlerinden acentalarına şikayette bulunduğu bildirildi.
TESPİTLER SÜRÜYOR
Konuyla ilgili Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, gerekli tespitlerin yapıldığını, tespitlerin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.
MUHTAR: ATIK SULAR HAYVAN ÇİFTLİĞİNDEN GELİYOR
Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, bölgelerinde 3 tane hayvan çiftliği olduğunu, deredeki atık suların bu çiftliklerden birisinden geldiğini tahmin ettiklerini, gerekli incelemeler yapılmadan kimseyi suçlayamayacaklarını belirtti.
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır.