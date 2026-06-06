Tatvan'da keşfedildi. "Por çanı" adıyla literatüre girdi
06.06.2026 13:18
Bitlis'in Tatvan ilçesinde keşfedilen çan çiçeği türü, bilim dünyasına kazandırıldı.
ULUSLARARASI BİLİM DERGİSİNDE YAYIMLANDI
Bitlis Eren Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Demir ve Muhammed Ölekli, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamındaki arazi çalışmaları sırasında İncekaya (Por) Kalderası'nda çan çiçeği bitkisinin farklı bir türünü gördü.
Bunun yeni bir tür olabileceğini değerlendiren Demir ve Ölekli, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım'la iletişime geçti.
Yıldırım tarafından yürütülen ayrıntılı morfolojik ve taksonomik incelemeler neticesinde, popülasyonun bilim dünyası için yeni bir tür olduğu ortaya konuldu.
Elde edilen verilerle tür tanımı, botanik alanında uluslararası otorite kabul edilen Phytotaxa dergisinde yayımlandı.
"POR ÇANI" ADI VERİLDİ
"Campanula porensis" olarak adlandırılan tür, Türkçe "Por çanı" adıyla literatüre girdi.
İncekaya Kalderası içerisindeki mağara girişleri ve dik volkanik kaya duvarlarında tespit edilen bitkinin, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kriterlerine göre "hassas" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.
Prof. Dr. Hasan Yıldırım, keşfedilen yeni çan çiçeğini bilim dünyasına tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
“NADİR BİR BİTKİ”
Bitkinin yakın akrabalarından ve bölgedeki benzer türlerden çiçek, yaprak ve tüy özellikleriyle farklılık gösterdiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
“Bu türümüz endemik ve dünyada sadece Por Kalderası'nda bulunuyor. Bitki, bu mağara kovuklarının nemli iç kısımlarında yayılış göstermektedir ve sulak alanlarda kayadan aşağı doğru sarkar bir modda gölgelik alanları tercih etmektedir. Dünyadaki toplam sayısı 450-500 kök kadar oldukça nadir bir bitki olduğunu söyleyebiliriz.”
HERBARYUMDA KORUNUYOR
Yıldırım, alanda doğrudan bir insan etkisi ya da aşırı otlatma bulunmadığını ancak küresel iklim krizinin sulak ve gölgelik habitatları olumsuz etkilediğini vurguladı.
Bitkinin yok olma tehlikesinin önüne geçilmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, yerel yönetimler, bölgedeki üniversiteler ve bakanlık işbirliğiyle koruma çalışmalarının acilen başlatılmasında büyük fayda olduğunu ifade etti.
Yeni türün tip örneği Ege Üniversitesi Herbaryumu'nda, eş örnekleri ise hem Ege Üniversitesi hem de Bitlis Eren Üniversitesi Herbaryumu'nda muhafaza ediliyor.
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