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Tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı. İki tabliye arasında 20 santimlik yarık var

11.09.2026 14:45

DHA

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini bağlayan Çeltikçi Köprüsü, iki tabliye arasında oluşan 20 santimlik açıklık nedeniyle jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı. İki tabliye arasında 20 santimlik yarık var
DHA

Bursa'da Mustafakemalpaşa'nın kırsal Çeltikçi Mahallesi ile Karacabey'in kırsal Ovaesemen Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Çeltikçi Köprüsü’nün iki tabliyesi arasında saat 10.00 sıralarında 20 santimlik açıklık meydana geldi.

Tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı. İki tabliye arasında 20 santimlik yarık var 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 151 metre uzunluğundaki köprünün giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya geçişini kısıtladı.

Tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı. İki tabliye arasında 20 santimlik yarık var 2
DHA

1973 yılında yapılan köprünün ulaşıma kapatılmasıyla birlikte iki ilçe arasındaki ulaşımın Mustafakemalpaşa'ya bağlı kırsal Durumtay Mahallesi üzerinden sağlanacağı bildirildi.

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