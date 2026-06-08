Tek başına üretiyor. 12 metrekarelik atölyesinden dünyaya açıldı

Sayacılık mesleğini anlatan Arif Eriş, üretimde genellikle dana derisi kullandıklarını belirterek, "9 yaşımdan bu yana ayakkabıcılık sektörünün sayacılık mesleğindeyim. Sayacılık mesleği, günlük hayatta kullandığımız ayakkabı, terlik ve spor ayakkabıların dikim aşamasıdır. Bu sektörde kullanılan deri değişiklik gösterir ama biz dana derisi kullanıyoruz. Bu derinin özelliği ayakta dayanıklı olması ve ter ile koku yapmamasıdır. Dolayısıyla kullanıcılar açısından oldukça tercih edilen bir üründür" dedi.

12 metrekarelik atölyesinde tek başına üretim yaptığını belirten Eriş, ürünlerini birçok ülkeye ihraç ettiğini söyledi. Eriş, "Günlük yaklaşık 15-20 çift üretim yapıyoruz. 12 metrekarelik bir atölyede tek başıma çalışıyorum. Çünkü son yıllarda çıraklık ve kalfalık yapan gençler kalmadı. Mesleğe eleman yetiştiremiyoruz. Ancak bu küçük atölyede ürettiğim ürünleri yurt dışına ihraç ediyorum. Başta Kanada ve Amerika olmak üzere Almanya, İsviçre, Estonya gibi çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiyorum" ifadelerini kullandı.