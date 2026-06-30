Tek başına yapılacak iş değil, tek tek ayıklanıyor. Bir günlük emek kazanda 4 kiloya dönüşüyor

Gümüşçay Mahallesi'nde yaşayan kardeşler Emine Seymen (61) ve Ayşe Gül (70), sabahın erken saatlerinden itibaren dut ağaçlarından topladıkları ürünleri işleyerek geleneksel yöntemlerle pekmez üretiyor. Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi, hem ailelerin kışlık ihtiyacını karşılıyor hem de sağlık açısından önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor.

DUTLAR TEK TEK AYIKLANIYOR

Pekmez yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirten Emine Seymen, sabah saatlerinde dut ağaçlarının silkelenmesiyle işe başladıklarını söyledi. Toplanan dutların önce temizlendiğini, ardından bozuk olanların ayıklandığını ifade eden Seymen, "Dutlarımızı temizledikten sonra tavaya koyuyoruz ve su ilavesiyle kaynatıyoruz. Böylece şıramızı elde ediyoruz. Belirli bir süre kaynattıktan sonra süzme işlemi yapıyoruz. Daha sonra şıramızı tekrar tavaya koyarak yeniden kaynatıyoruz ve artık pekmez safhasına geçmiş oluyoruz. Pekmezin sağlık açısından faydalı olduğuna inanıyoruz. Ürettiğimiz pekmez tamamen doğaldır, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır" dedi.