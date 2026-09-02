Tek bir fidanla başladı, yılda 200 ton üretiliyor. 1886'dan bugüne gelen lezzet

Hasadın iki aşamalı yapıldığını anlatan Akın, "Önce taze olan yeşil eriği toplayıp satıyorum. Bir ay kadar sonra da kalanları yıkayıp, temizleyip güneşte kurutarak pazarlıyorum" diye konuştu.

Figani Efendi Eriği’ne özellikle sindirim ve bağırsak sorunları yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Akın, "Bu eriğin özelliği çok saymakla bitmez. Özellikle sindirim ve bağırsak sorunu yaşayanlar, hatta hastanelerden yönlendirilen vatandaşlar çok geliyor. Bu yıl kendi bahçemden 2 ton rekolte bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirci’de hasadı başlayan Figani Efendi Eriği, taze ve kuru olarak tüketicilerle buluşurken, coğrafi işaret tesciliyle ilçenin geleneksel tarımsal değerlerinden biri olarak her geçen yıl daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.