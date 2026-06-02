Tek seferde 50 bini Kocaeli sularına bırakıldı
02.06.2026 14:17
Kocaeli'de su ekosistemini korumak ve canlandırmak amacıyla Kiraz Dere'ye, tek seferde 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık salındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu iş birliğiyle balıklandırma töreni düzenlendi.
Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Bolu'daki üretim istasyonunda yetiştirilen 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık doğal yaşam alanıyla buluşturuldu.
Proje kapsamında Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki derelerden temin edilen damızlık kırmızı benekli alabalıkların daha önce Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu'na transfer edildiği öğrenildi. Burada gerçekleştirilen üretim çalışmaları sonucunda elde edilen yavru balıklar, belirli gelişim seviyesine ulaştıktan sonra doğal ortama salınıyor.
2024 ve 2025 yıllarında toplam 16 bin yavru balığın bırakıldığı Kiraz Dere'ye, bu yıl tek seferde 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık kazandırıldı.
Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.
Denizlerde balıkların yuva yapması için resifler oluşturduklarını belirten Büyükakın, her yıl levrek, kalkan, çipura gibi türlerden 6 bin balığı İzmit Körfezi'ne bıraktıklarını aktardı.
Sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, kısa vadede popüler olanın değil, uzun vadede doğru olanın seçilmesi gerektiğini ifade etti.
Büyükakın, “Gençler, aslında belki de bunun en güçlü takipçileri siz olacaksınız. Bir taraftan sizlere iş bulmamız, yeni iş imkanları oluşturmamız lazım. Bu da yeni işletmeler demek. Bir taraftan iş lazım, öbür taraftan da yeryüzünü tahrip etmemek lazım. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey de bunu anlatıyor.” dedi.
