Tek tek seçerek hasat ediyor, tezgahta yerini aldı. Lezzetini kumlu toprak yapısı veriyor
21.07.2026 11:24
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu köyünde yetiştirilen ve kendine özgü lezzetiyle ün yapan yerli karpuzlarda hasat dönemi başladı. Doğal aroması, bol sulu yapısı ve tatlı lezzetiyle öne çıkan Erikleryurdu karpuzu, bu yıl da tezgâhlardaki yerini aldı.
Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, olgunlaşan karpuzları tek tek seçerek hasat ediyor.
Kontrollerin ardından römorklara yüklenen karpuzlar, daha sonra kamyonlarla Babaeski başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki satış noktalarına ulaştırılıyor.
Yıllardır karpuz üretimiyle öne çıkan Erikleryurdu köyü, verimli ve kumlu toprak yapısı sayesinde bölgenin önemli tarım merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. İnce kabuğu, yüksek şeker oranı ve sulu yapısıyla dikkat çeken Erikleryurdu karpuzu, bu sezon da yoğun ilgi görüyor.
"ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK"
Yaklaşık 30 yıldır karpuz üretimi yapan Ozan Koç, sezonun üretici açısından oldukça iyi geçtiğini belirterek, "Yaklaşık otuz yıldır Erikleryurdu köyünde karpuz üretimi yapıyoruz. Bu yıl sezonumuz çok iyi başladı. Verimlerimiz güzel, satışlarımız da Allah'a şükür hızlı oluyor. Böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek" dedi.
Erikleryurdu karpuzunun lezzetinin bölgenin toprak yapısından kaynaklandığını belirten Koç, "Toprağımız kumlu olduğu için karpuz istediği tüm vitamin ve mineralleri alabiliyor. Asıl lezzeti veren de bu kumlu toprak yapısı. Bu nedenle karpuzlarımız çok tatlı ve bol sulu oluyor" diye konuştu.
Hasat sürecinin sabahın erken saatlerinde başladığını anlatan Koç, "Sabah erkenden tarlaya geliyoruz. Olgunlaşan karpuzları tek tek seçiyoruz. Daha sonra römorklara yükleyerek müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yaklaşık üç ay boyunca büyük emek veriyoruz. Erikleryurdu karpuzunu tadan lezzetini bir daha unutamaz. Herkesi köyümüzün doğal ve lezzetli karpuzunu tatmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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