Tek tek seçerek hasat ediyor, tezgahta yerini aldı. Lezzetini kumlu toprak yapısı veriyor

Yaklaşık 30 yıldır karpuz üretimi yapan Ozan Koç, sezonun üretici açısından oldukça iyi geçtiğini belirterek, "Yaklaşık otuz yıldır Erikleryurdu köyünde karpuz üretimi yapıyoruz. Bu yıl sezonumuz çok iyi başladı. Verimlerimiz güzel, satışlarımız da Allah'a şükür hızlı oluyor. Böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek" dedi.

Erikleryurdu karpuzunun lezzetinin bölgenin toprak yapısından kaynaklandığını belirten Koç, "Toprağımız kumlu olduğu için karpuz istediği tüm vitamin ve mineralleri alabiliyor. Asıl lezzeti veren de bu kumlu toprak yapısı. Bu nedenle karpuzlarımız çok tatlı ve bol sulu oluyor" diye konuştu.

Hasat sürecinin sabahın erken saatlerinde başladığını anlatan Koç, "Sabah erkenden tarlaya geliyoruz. Olgunlaşan karpuzları tek tek seçiyoruz. Daha sonra römorklara yükleyerek müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yaklaşık üç ay boyunca büyük emek veriyoruz. Erikleryurdu karpuzunu tadan lezzetini bir daha unutamaz. Herkesi köyümüzün doğal ve lezzetli karpuzunu tatmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.