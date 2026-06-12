Telefondaki dolandırıcının tek cümlesine kandı, 7 buçuk milyon lirayı kendi elleriyle teslim etti

Y.B., şüphelilerle 2 gün telefonla görüştüğünü, evinin yakınında bir caddeye gelen ve yüzünü tamamen kapatmış kendisini polis olarak tanıtan kişilere içerisinde toplam değeri 6 milyon TL tutarındaki gram altın, bilezik, takı ile avro ve dolar cinsi döviz dolu çantayı elden teslim ettiğini, olayı yakınlarına anlattığını, yakınlarının uyarısı ile dolandırıldığını anladığını ve ayrıca banka hesaplarını kontrol ettiğinde 1,5 milyon TL tutarında paranın başka hesap numarasına aktarıldığını gördüğünü belirterek, şikayetçi oldu.