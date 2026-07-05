Televizyonda izledi, hayatı değişti. Oto yıkama dükkanı üretim merkezi oldu
05.07.2026 10:11
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki girişimci Sedat Çelik, televizyonda izlediği bir belgeselden esinlenerek başladığı serüvende, kendi imkanlarıyla yaptığı kuluçka makinesiyle büyük bir başarıya imza attı.
Oto yıkama dükkanını adeta bir üretim merkezine dönüştüren Çelik, yetkililerden destek görmesi halinde ilçede istihdam sağlayacak dev bir entegre tavukçuluk tesisi kurmayı hedefliyor.
BELGESEL HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Yüksekova’nın Yeşildere Mahallesi'nde yıllardır oto yıkama esnaflığı yapan Sedat Çelik, bir akşam evinde izlediği doğa ve hayvancılık belgeselinin ardından hayatını değiştirecek bir karar aldı. Kanatlı hayvan üretimine merak salan genç girişimci, dükkanının bir köşesini atölyeye çevirerek tamamen kendi imkanları ve el becerisiyle ısı ile nem dengesini otomatik ayarlayan bir kuluçka makinesi geliştirdi.
YÜKSEK VERİLİMLİLİK ALIYOR
Özel süs tavukları ve yüksek verimli ırkların yumurtalarını temin ederek makinesine yerleştiren Çelik, titizlikle yürüttüğü çalışmaların meyvesini kısa sürede aldı. Üç dönem üst üste yüksek verimlilikle civciv çıkımı gerçekleştirmeyi başaran Çelik, dükkanından yükselen civciv sesleriyle hem müşterilerinin hem de mahallelinin ilgi odağı oldu.
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