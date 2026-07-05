Televizyonda izledi, hayatı değişti. Oto yıkama dükkanı üretim merkezi oldu

Yüksekova’nın Yeşildere Mahallesi'nde yıllardır oto yıkama esnaflığı yapan Sedat Çelik, bir akşam evinde izlediği doğa ve hayvancılık belgeselinin ardından hayatını değiştirecek bir karar aldı. Kanatlı hayvan üretimine merak salan genç girişimci, dükkanının bir köşesini atölyeye çevirerek tamamen kendi imkanları ve el becerisiyle ısı ile nem dengesini otomatik ayarlayan bir kuluçka makinesi geliştirdi.