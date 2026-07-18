TEM Otoyolu'nda beton tankeri devrildi. Yol trafiğe kapatıldı
18.07.2026 10:13
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda beton tankeri devrildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken belirli bir süre yol trafiğe kapandı.
Kaza, saat 07.15 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton tankeri devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı.
Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan şoföre olay yerinde müdahale etti.
Devrilen beton tankerinin yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, kapanan yol nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Beton tankerinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.
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