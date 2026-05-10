TEM Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı
10.05.2026 08:21
İstanbul'da Tuzla ilçesi TEM Otoyolu'nda, İzmir'den İstanbul'a seyahat eden ve içerisinde 43 yolcunun bulunduğu tur otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu.
TEM Otoyolu Tuzla ilçesi Tepeören mevkiinde tur otobüsünde saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İddiaya göre, İzmir’den İstanbul’a gelen içerisinde 43 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün motor kısmında dumanlar yükseldi.
Yoldaki diğer sürücülerin korna çalarak uyarması sonucu şoför otobüsü emniyet şeride çekerek, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm otobüsü sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Otobüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü. Tahliye edilen 43 yolcu başka otobüslere bindirilerek gidecekleri yerlere götürüldüğü öğrenildi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.