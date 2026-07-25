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TEM'de yoldan çıktı bariyerlere çarptı. Şans eseri yara almadan kurtuldu

25.07.2026 10:49

AA

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İstanbul Pendik'te bir TIR bariyerlere çarptı. Sürücü yara almadan kurtuldu.

TEM'de yoldan çıktı bariyerlere çarptı. Şans eseri yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurtköy mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM'de yoldan çıktı bariyerlere çarptı. Şans eseri yara almadan kurtuldu 1
Anadolu Ajansı

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

TEM'de yoldan çıktı bariyerlere çarptı. Şans eseri yara almadan kurtuldu 2
Anadolu Ajansı

Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor

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