TEM'de yoldan çıktı bariyerlere çarptı. Şans eseri yara almadan kurtuldu
25.07.2026 10:49
İstanbul Pendik'te bir TIR bariyerlere çarptı. Sürücü yara almadan kurtuldu.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurtköy mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor
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