Temeli 788 yıl önce atıldı. Ticaret yollarının sessiz tanığı

Kadın baniler tarafından yaptırılan önemli Selçuklu eserlerinden biri olarak öne çıkan Mahperi Hatun Kervansarayı, tarihi ipek yolu üzerindeki stratejik konumuyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Bani, Arapça kökenli bir kelime olup Türkçe'de “kurucu” ve “yapıcı” gibi anlamlara geliyor.

Kervansarayın tarihe tanıklık ettiğini söyleyen vatandaş Göktuğ Başkan, "Selçuklu döneminden kalma kesme taş olan bu yapımız, Tokat ili Pazar ilçemizde hala tarihe tanıklık etmektedir" dedi.