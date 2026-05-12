Temeli 788 yıl önce atıldı. Ticaret yollarının sessiz tanığı
12.05.2026 13:36
Tokat'ta bulunan Mahperi Hatun Kervansarayı, Selçuklu'dan günümüze uzanan tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.
Pazar ilçe merkezindeki Mahperi Hatun Kervansarayı, 1238 yılında inşa edilmiş olup kültür turizminin önemli duraklar arasında yer alıyor. "Hatuniye hanı" olarak da bilinen kervansaray, yüzyıllardır ticaret yollarının sessiz tanığı olmayı sürdürüyor.
13'üncü yüzyılda Sultan 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan tarihi yapı, Selçuklu döneminde Sivas-Tokat-Amasya güzergahındaki ticaretin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla inşa edildi.
Dönemin tüccarlarına konaklama, dinlenme ve güvenlik imkânı sunan kervansaray, aynı zamanda malların depolandığı ve hayvanların bakımının yapıldığı önemli bir merkez olarak kullanıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himaye ve korumasında bulunan tarihi yapı, günümüzde ise restoran olarak kullanılıyor.
Kadın baniler tarafından yaptırılan önemli Selçuklu eserlerinden biri olarak öne çıkan Mahperi Hatun Kervansarayı, tarihi ipek yolu üzerindeki stratejik konumuyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Bani, Arapça kökenli bir kelime olup Türkçe'de “kurucu” ve “yapıcı” gibi anlamlara geliyor.
Kervansarayın tarihe tanıklık ettiğini söyleyen vatandaş Göktuğ Başkan, "Selçuklu döneminden kalma kesme taş olan bu yapımız, Tokat ili Pazar ilçemizde hala tarihe tanıklık etmektedir" dedi.
