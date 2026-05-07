Temeline altın gömüldüğüne inanılıyor. Şehrin simge yapılarından

Bölge halkı arasında anlatılan meşhur bir efsaneye göre köprü, Ermeni asıllı zengin bir genç kız tarafından yaptırıldı. İnşaat sürecini denetlemeye giden kız, bir ustanın sürekli kibrit yakarak vakit geçirdiğini görünce bu duruma sinirlenir. Ustanın kendisine "Çok cimrisin" demesi üzerine genç kız, "Cimri olmadığımı kanıtlamak için köprünün ayağına bir küp altın gömeceğim" diyerek karşılık verir.

Ne yazık ki bu efsane, köprünün hazine avcıları tarafından defalarca tahrip edilmesine neden oldu. Hatta orta ayakları patlayıcılarla havaya uçuruldu. Neyse ki kapsamlı restorasyon çalışmaları ve artırılan güvenlik önlemleri sayesinde köprü, günümüzde eski ihtişamına yeniden kavuştu.