Temeline altın gömüldüğüne inanılıyor. Şehrin simge yapılarından

07.05.2026 12:27
Muş'un simge yapılarından biri olan ve Murat Nehri üzerindeki tarihi Murat Köprüsü, Selçuklu döneminden kalma mimarisi ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
143 metre uzunluğu ve 5 metre genişliğiyle bölgenin en önemli tarihi yapıları arasında yer alan görkemli yapı, toplam 12 kemer gözünden oluşuyor.
13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edildiği tahmin edilen köprü, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Tarihi yapı, günümüzde de aktif olarak kullanılıyor. 2010 yılında yapılan ışıklandırma yapılan köprü, akşam saatlerinde ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Köprü yanında dinlenme amaçlı mesire alanları da bulunuyor. Tarihi Murat Köprüsü'ne özel araçla gidilmesi durumunda ise Muş-Bingöl karayolu tercih ediliyor.
MURAT KÖPRÜSÜ EFSANESİ
Bölge halkı arasında anlatılan meşhur bir efsaneye göre köprü, Ermeni asıllı zengin bir genç kız tarafından yaptırıldı. İnşaat sürecini denetlemeye giden kız, bir ustanın sürekli kibrit yakarak vakit geçirdiğini görünce bu duruma sinirlenir. Ustanın kendisine "Çok cimrisin" demesi üzerine genç kız, "Cimri olmadığımı kanıtlamak için köprünün ayağına bir küp altın gömeceğim" diyerek karşılık verir.
Ne yazık ki bu efsane, köprünün hazine avcıları tarafından defalarca tahrip edilmesine neden oldu. Hatta orta ayakları patlayıcılarla havaya uçuruldu. Neyse ki kapsamlı restorasyon çalışmaları ve artırılan güvenlik önlemleri sayesinde köprü, günümüzde eski ihtişamına yeniden kavuştu.
