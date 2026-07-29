Temmuz bitti ama üşüyorlar! Yazın gelmediği ilçede her akşam soba yakılıyor
29.07.2026 13:21
Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken bir ilçede akşam saatlerinde soba yakılıyor.
Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler birçok ilde mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için denizlere, göllere ve yüzme havuzlarına yöneliyor.
Bir ilçe hariç...
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ise gündüz saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede yükselirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklık aniden düşüyor.
Özellikle yüksek rakımın etkisiyle serinleyen havada vatandaşlar üşümemek için evlerinde ve iş yerlerinde soba yakıyor.
Yaz ortasında soba başında ısınan ilçe sakinleri, gündüz ince kıyafetlerle dolaşırken akşam saatlerinde ise kalın giysiler giymek zorunda kalıyor.
"YAZI GÖRMEDEN KIŞI GÖRDÜK"
Havaların çok soğuk olduğunu söyleyen Salim Uğur, "Yedinci ay bitti. Sekizinci aya gireceğiz ve memleketin haline bak. Bu mevsimde hala soba yakıyoruz. Havalar burada soğuk gerçekten. Yazı görmeden kışı gördük." dedi.