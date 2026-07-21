NTV

Terasta can pazarı: Ölümle burun buruna geldiler, itfaiye son anda yetişti

21.07.2026 12:09

İHA, AA

Google'da NTV'yi tercih et

Antalya'da beş katlı apartmanın teras katında çıkan yangın sırasında alevlerden kaçmak için pencereden sarkan iki kişi son anda kurtarıldı.

Terasta can pazarı: Ölümle burun buruna geldiler, itfaiye son anda yetişti
IHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde beş katlı apartmanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Terasta can pazarı: Ölümle burun buruna geldiler, itfaiye son anda yetişti 1
IHA

Üçgen Mahallesi 92. Sokak'ta bulunan beş katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Terasta can pazarı: Ölümle burun buruna geldiler, itfaiye son anda yetişti 2
IHA

Yangın sırasında binada mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

 

Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Terasta can pazarı: Ölümle burun buruna geldiler, itfaiye son anda yetişti 3
IHA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 

Yangına tanık olan Ali Dumlupınar, balkona çıktığında karşı binanın teras katından yoğun duman yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Terasta can pazarı: Ölümle burun buruna geldiler, itfaiye son anda yetişti 4
IHA

Mahsur kalan iki kişinin alevlerin arasında kaldığını ifade eden Dumlupınar, "Alevler üzerlerine doğru geliyordu. Son anda itfaiye yetişti ve onları indirdi. Ardından büyük bir gürültü oldu. Biz de korkup binadan aşağı indik. İnşallah kötü bir şey olmamıştır." diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery